Juventus, il Villarreal ai raggi X: ecco come gioca la squadra di Emery

Juventus, l’urna ha regalato il Villarreal alla formazione di Allegri. Ecco come gioca la squadra di Emery. Gli spagnoli ai raggi X

Prima lo Sporting. Poi il Villarreal. Scampato, in ogni caso, il pericolo Psg. Adesso è ufficiale, sarà la squadra di Emery l’avversaria della formazione di Massimiliano Allegri negli ottavi di finale di Champions League. Un sorteggio benevolo, diciamolo. Anche se, il sottomarino giallo, ha dei punti di forza importanti. Ma onestamente non può fare paura.

Certo, c’è anche da dire che Lione e Porto, negli anni scorsi, non potevano fare paura. Eppure la Juve è stata eliminata. In Europa, però, c’è la grande attenzione di Massimiliano Allegri, uno che ha già portato la sua squadra in finale di Champions League per due volte. Ecco, speriamo ancora nel miracolo da parte del tecnico.

Juventus, come gioca il Villarreal

Emery ha in mano una squadra talentuosa. Anche se adesso, in Liga, è al tredicesimo posto con soli 19 punti messi a referto. Segna poco, rispetto agli anni scorsi, il Villarreal: sono infatti solamente 18 le reti messe a segno e 17 quelle subite. In campo, di solito, ci va con un classico, e molto corto, 4-4-2. Dove, a guidare la difesa, ci pensa Albiol: sì, proprio l’ex difensore del Napoli che ha deciso di chiudere la sua carriera in Spagna.

Capoue in mezzo è al campo è quello che riesce a dare equilibrio alla squadra. Al suo fianco, di solito, c’è Parejo, che però si alterna anche con Iborra. Alfonso Pereira, che viene utilizzato come quarto difensore a sinistra, attacca di più rispetto a Gaspar, che gioca dall’altro lato. Occhio in attacco: ci sono Moreno e Dia. Ma soprattutto Dajnuma, il castigatore della squadra di Gasperini che ha distrutto la difesa dell’Atalanta. Ecco, lui potrebbe essere il pericolo maggiore.