Sorteggio Champions League, il Villarreal sbeffeggia la Juventus sui social

Sorteggio Champions League, esilarante il video postato qualche minuto fa sul profilo ufficiale social del club spagnolo.

In pochi minuti, sui social network, si è scatenato l’inferno. Il mondo della rete ribolle ogni volta che c’è l’appuntamento con un sorteggio Champions. Oggi si è letteralmente scatenato dopo il clamoroso errore della pallina del Manchester United che ne ha determinato addirittura prima l’annullamento e poi la ripetizione. Un qualcosa di assolutamente inedito per l’Uefa, un pasticcio che nessuno pensava potesse mai accadere. E dunque apriti cielo. In poco tempo i post ironici si sono moltiplicati a dismisura.

Tra i più divertenti quelli rivolti al “povero” Real Madrid: in un primo momento i Blancos di Carlo Ancelotti erano stati accoppiati ad un avversario abbordabile come il Benfica, che dopo qualche ora si è “trasformato” nel Psg di Messi e Mbappé. Discorso simile per l’Inter, passata da una buona squadra come Ajax alla corazzata Liverpool.

Sorteggio Champions League, la Juventus come “ancora di salvezza” per il Villarreal

Alla Juventus non è andata malissimo. Prima aveva beccato i portoghesi dello Sporting, poi gli spagnoli del Villarreal. Che invece, a quanto pare, l’ha presa davvero bene, al punto da fare i salti di gioia: si sentiva già spacciato contro il Manchester City di Pep Guardiola, non con una Vecchia Signora che annaspa in campionato e che in Europa fa decisamente meno paura rispetto a qualche anno fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Villarreal CF (@villarrealcf)

Esilarante il video-meme postato sul profilo social ufficiale del club: una sposa – il Villarreal, in questo caso – che scappa dal futuro marito (il Manchester City) e si tuffa a capofitto su un’auto (la Juventus) che la sta attendendo per portarla in salvo. Bianconeri dunque paragonati ad una sorta di ancora di salvezza, visto che il primo sorteggio era stato di gran lunga peggiore.