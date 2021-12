Villarreal-Juventus, ufficiali le date | Quando si giocano gli ottavi di Champions

Villarreal-Juventus, sono appena state rese note le date della doppia sfida con il Sottomarino Giallo di Unai Emery.

E dunque sarà Villarreal-Juventus. Questo l’abbinamento uscito durante il secondo sorteggio di Nyon, dopo il clamoroso annullamento del primo per via del grossolano errore dell’Uefa con la pallina del Manchester United. In un primo momento i bianconeri avevano pescato lo Sporting. Poi la sorte gli ha riservato il Sottomarino Giallo, come lo chiamano in Spagna per via dell’acceso colore della divisa da gioco. In realtà cambia ben poco, visto che a detta di tutti si tratta di due squadre che tutto sommato si equivalgono.

Gli spagnoli hanno probabilmente dalla loro una maggiore esperienza a certi livelli rispetto ai portoghesi. Non fosse altro per la finale di Europa League giocata – e vinta – lo scorso maggio, superando nell’ultimo atto una big del calcio europeo come il Manchester United. E poi c’è un tecnico navigato come Unai Emery, che in campo continentale non è di certo il primo arrivato.

Leggi anche: Juventus, il Villarreal ai raggi X: ecco come gioca la squadra di Emery

Villarreal-Juventus, l’andata in Spagna martedì 22 febbraio

La sensazione è che molto dipenderà dalle condizioni, sia fisiche che mentali, della Juventus nel prossimo mese di febbraio. Molte cose potrebbero cambiare in oltre ottanta giorni, a cominciare dalle novità che porterà con sé il mercato invernale. La Vecchia Signora rispetto ad oggi potrebbe avere qualche altro asso nella manica, almeno questo è quello che si spera. Ma quando si giocherà Villarreal-Juventus? Pochi minuti fa sono state rese note le date ufficiali.

L’andata è in Spagna: Dybala e compagni saranno impegnati nel piccolo ma caldissimo catino dell’Estadio de la Ceramica nella serata di martedì 22 febbraio. Per il ritorno, invece, bisognerà attendere quasi un mese: è previsto all’Allianz Stadium mercoledì 16 marzo.