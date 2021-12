Calciomercato Juventus, un reparto in vendita | La situazione

Si preannuncia un mese di gennaio davvero importante per il calciomercato della Juventus, anche in chiave cessioni per la squadra bianconera.

C’è la volontà da parte della dirigenza di rinforzare e ringiovanire il suo organico per aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per questo motivo nel 2022 ci si aspettano diversi movimenti, sia in entrata che in uscita, perchè è banale dire che per far spazio a nuovi volti ci sarà bisogno anche di qualche cessione. Inevitabile non appesantire troppo il monte ingaggi. Il reparto che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione è il centrocampo, dove davvero sembrano esserci pochi punti fermi per Allegri. Che punta ad avere dei calciatori in grado di interpretare nel migliore dei modi le sue idee di gioco.

Calciomercato Juventus, a centrocampo si cambia pelle: possono partire in due

Sono ormai mesi che si parla della cessione di Aaron Ramsey, centrocampista gallese che non rientra nei piani di Allegri e che del resto ha giocato pochissimo in questa prima parte della stagione. Per lui potrebbe esserci un ritorno in Premier League. Ma a testimonianza della volontà della Juventus di cambiare pelle in mezzo al campo c’è il fatto che a quanto pare non ci sono elementi incedibili per il clu bianconero tranne Manuel Locatelli. Anche Arthur è finito nella lista dei probabili partenti, il calciatore dal canto suo vuole giocare con maggiore continuità per non perdere la maglia della nazionale brasiliana. Di fronte a offerte convincenti arriverebbe il via libera anche per Rabiot e Bentancur. Sono titolari per Allegri, ma non incedibili. L’impressione è che già a gennaio almeno due di questi quattro centrocampisti potrebbero cambiare aria.