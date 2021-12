Calciomercato Juventus, ecco Icardi e Berardi | Quote clamorose

Calciomercato Juventus, cosa dicono i bookmakers sul prossimo colpo di mercato bianconero: quasi certamente arriverà un attaccante.

È indubbiamente l’attacco il primo reparto da sistemare. Fin qui sono tutti d’accordo e parlano chiaro anche i numeri: la Juventus ha segnato 23 gol in 17 partite di campionato, cifre di gran lunga inferiori a quelle delle squadre che sono adesso in testa. L’Inter capolista, ad esempio, ne ha realizzati il doppio. Chiesa non è un centravanti puro, Dybala è spesso alle prese con problemi di natura muscolare, mentre Kean e Morata non sono neanche lontanamente paragonabili a quel Cristiano Ronaldo che a settembre ha deciso di fare le valigie e migrare verso Manchester.

L’assenza del campione portoghese, lì davanti, si sente eccome e nessuno, al momento, è stato in grado di assicurare il suo stesso numero di gol. Motivo per cui a gennaio arriverà quasi certamente un attaccante in grado di dare nuova linfa al reparto avanzato bianconero.

Calciomercato Juventus, quota più alta invece per Zaniolo

Tutte le tracce porterebbero a Mauro Icardi, vecchio pallino della dirigenza bianconera. L’ex nerazzurro è in uscita dal Psg e Torino sembra la destinazione più probabile. Anche le quote dei bookmaker “spingono” per un Maurito in maglia bianconera: il centravanti argentino è pagato cinque volte la posta. Cifra molto bassa (7,50) anche per Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo. Secondo Sisal Matchpoint è un matrimonio che si può fare, nonostante gli emiliani chiedano un prezzo alto e sul giocatore è forte anche la Fiorentina di Rocco Commisso.

Improbabile invece l’arrivo a gennaio di un altro obiettivo della Juventus, il romanista Nicolò Zaniolo, quotato addirittura a 33. Mourinho difficilmente deciderà di privarsene, malgrado la sua prima parte di stagione non sia stata eccezionale.