Calciomercato Juventus, colpo Luis Alberto con lo scambio: c’è la conferma

Calciomercato Juventus, colpo Luis Alberto: arriva anche la conferma. Un affare che si potrebbe fare con lo scambio già a gennaio

Arrivano conferme su una indiscrezione di mercato che noi di Juvelive vi avevamo dato qualche tempo fa. Perché dopo le parole di ieri di Pastorello, procuratore di Arthur, si aprono clamorose strade verso il colpo che potrebbe portare Luis Alberto alla Juventus.

I due centrocampisti in questo momento stanno vivendo un periodo da separati in casa. Il brasiliano della Juve è ormai ai margini dal progetto di Allegri; lo spagnolo della Lazio, con Sarri, non ha mai fatto scoccare la scintilla, soprattutto dopo essere arrivato in ritardo al ritiro biancoceleste. E allora ecco che ci potrebbe essere una soluzione, che vada bene ad entrambi, già nel prossimo mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, scambio con la Lazio

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la trattativa starebbe entrando nel vivo. Anche se, a quanto pare, l Juventus valuta 20 milioni in più – rispetto ai 40 di Luis Aberto – il cartellino del centrocampista brasiliano. In poche parole, la società bianconera vorrebbe anche monetizzare da una possibile cessione. E su questo punto è la Lazio che non ci sente, visto che vorrebbe uno scambio alla pari.

In ogni caso, così come vi abbiamo anticipato, rimane il fatto che un affare al momento appare assai possibile. Un’operazione che potrebbe prendere il volo nelle prossime settimane. Con Allegri che si ritroverebbe in un colpo solo un elemento tecnicamente importante in rosa, e un esubero fuori dal gruppo. Che cosa chiedere di meglio? Evidentemente nulla.