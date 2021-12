Calciomercato Juventus, non solo Icardi | Un nuovo spagnolo per Allegri

Calciomercato Juventus, altro colpo dal Psg: spunta nuovamente il nome. Un altro centrocampista nel mirino di Federico Cherubini

Il Psg in questo momento sembra un grande magazzino. Dove chi vuole qualcosa, magari in saldo, si rivolge a Leonardo. Perché se è vero quanto è vero che il club francese ha messo a segno in estate molteplici colpi, è altrettanto corretto affermare che molti che c’erano non hanno più trovato spazio.

Ma andiamo con ordine, facendo un resoconto di chi, fino al momento, è stato accostato alla Juventus. Icardi, Paredes, Wijnaldum, Donnarumma e infine, secondo quanto scritto da Repubblica oggi, anche Herrera. Si potrebbe essere il 32enne il rinforzo per il centrocampo bianconero nel prossimo mercato di gennaio. E, nonostante lo stesso abbia già giocato la Champions League, non ci sarebbe problemi, potrebbe essere inserito nella lista da compilare nel prossimo mese di febbraio in vista degli ottavi di finale contro il Villarreal.

Calciomercato Juventus, anche Herrera nel mirino

Insomma, un altro centrocampista che sicuramente sta trovando poco spazio nel Psg, sarebbe finito nel mirino della società bianconera. Ma con la società francese, l’accordo più vicino, sembra quello che dovrebbe portare Icardi a Torino, nonostante le voci arrivate oggi dalla Francia che spiegano che l’argentino avrebbe deciso di rimanere a Parigi per giocarsi le proprie carte. Ma stando alle informazioni raccolte da Juvelive.it, ci sarebbe già un accordo tra le parti.

Insomma, il supermarket Psg è appare sempre aperto e pronto ad accettare qualunque tipo di offerta. Una situazione che quindi attira la Juventus, sollecitata anche dal fatto che si potrebbero chiudere delle operazioni in prestito con diritto di riscatto. Che in questo momento è quello che cercano i dirigenti bianconeri.