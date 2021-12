Calciomercato Juventus, Rudiger al bivio | La situazione

Puntare ad obiettivi importanti è un must per il calciomercato della Juventus, con la società che guarda con particolare attenzione ai futuri parametri zero.

O almeno ai calciatori che sono attualmente in scadenza di contratto e che senza un prolungamento saranno liberi di accasarsi altrove a partire dalla prossima stagione. Non c’è reparto della formazione di Allegri che non abbia bisogno di volti nuovi. Serve un bomber che sappia fare la differenza in zona gol, servono centrocampisti che sappiano interpretare nel migliore dei modi le idee di gioco dell’allenatore. Ma c’è anche bisogno di innesti in difesa. Reparto che vede due giocatori, seppur molto importanti come Bonucci e Chiellini, che non sono più giovanissimi. E per questo è lecito pensare che la Juventus stia già pensando ai loro successivi. Con un nome importante come quello di Antonio Rudiger accostato nelle ultime settimane ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, su Rudiger forte l’interesse del Real

Il calciatore è in scadenza di contratto con il Chelsea ed è banale dire come faccia gola a tanti club europei. A fare il punto sul suo futuro ci ha pensato il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Che su Twitter ha rivelato come le trattative per il rinnovo con il club inglese vanno avanti da tempo ma l’accordo è lontano dall’essere raggiunto. Il Real Madrid è pronto ad ingaggiarlo a parametro zero. Il Tottenham invece non pare essere in cosa così come il Bayern Monaco. Il club tedesco infatti non avrebbe intenzione di assecondare le richieste di ingaggio dell’ex difensore della Roma.