Calciomercato Juventus, occasione Zaniolo | Nuova idea di scambio

Calciomercato Juventus, intrigo Zaniolo: la nuova idea di scambio per provare a convincere la Roma a cedere il proprio gioiello.

Che Niccolò Zaniolo sia un profilo indiscutibilmente spendibile in chiave Juventus, non lo scopriamo di certo ora. Il talentuoso esterno offensivo cresciuto nelle giovanili dell’Inter da tempo fa gola alla dirigenza bianconera, che in più di un’occasione ha seriamente preso in considerazione l’idea di stuzzicare la Roma con un’offerta importante.

Tentazione che, però, è restata tale, per le tante vicissitudini accorse negli ultimi due anni. Ora Zaniolo è uno dei punti di riferimento della nuova creatura che José Mourinho sta cercando di plasmare, e il suo recupero in vista della sfida contro l’Atalanta sarà stato accolto con giubilo dallo Special One, che pure all’indomani del k.o. di Bologna aveva invitato il proprio gioiello a cambiare aria, trasferendosi in Premier League.

E proprio le esternazioni del tecnico lusitano avevano dato adito a rumours ed indiscrezioni, alimentate dal periodo di forma non di certo esaltante vissuto dal classe ’99, che in questo primo scorcio di stagione ha totalizzato complessivamente 1347 minuti di gioco, mettendo a referto 2 reti e dispensando 3 assist.

Zaniolo alla Juventus, calciomercato Roma: nuova idea di scambio

C’è chi è arrivato addirittura a riconsiderare la candidatura della Juventus: un’operazione al momento insostenibile per le casse bianconere, soprattutto nel caso in cui non si dovesse sbloccare una cessione importante a stretto giro di posta. La Roma valuta Zaniolo non meno di 40 milioni di euro, e sebbene per adesso non siano stati approfonditi i dialoghi per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024, la sensazione è che il suo futuro sia ancora nella Capitale, a dispetto di qualche abboccamento, reale o presunto che sia, del Tottenham o dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, eventualmente Cherubini potrebbe fare un tentativo per Zaniolo, provando a lusingare la Roma inserendo nell’affare il cartellino di Rodrigo Bentancur, che sta facendo fatica a trovare continuità di minutaggio e soprattutto di rendimento. Idea che, però, è destinata a restare tale, e che difficilmente potrà essere portata in porta.