Mauro stronca la Juventus: «In Champions è favorito il Villareal»

Massimo Mauro commenta i sorteggi di Champions League che vedranno la Juventus impegnata contro il Villareal negli ottavi.

«Per sapere quello che succederà a febbraio ci vuole un indovino e credo che la Juve si presenterà diversa. Chiaramente recuperando gli infortunati e aggiungendo qualcuno in attacco. Ma se resta quella che abbiamo visto adesso ha il 10 per cento di possibilità di passare, non tante di più. Il Villarreal ha dimostrato di avere personalità da vendere, l’abitudine a vincere in Europa League gli ha dato sicurezza. Ha fatto fuori l’Atalanta in un match dentro o fuori, non sarà un duello scontato. La Juve adesso come adesso non è più forte del Villarreal. Ma può diventarlo crescendo». Sono parole dette da Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport.

Mauro e la Juventus che verrà

Massimo Mauro traccia anche la strada da cui la Juventus dovrebbe ripartire. «Dall’umilità. Ci sono tifosi illustri dell’Inter che criticano Dumfries, ma mi pare incredibile – spiega -. Lui parte sempre senza palla, detta il passaggio, corre e si fa trovare. Alla Juve questo manca, ha giocatori che vogliono tutti la palla sui piedi: Cuadrado, Chiesa, Kulusevski, Dybala, Rabiot, Alex Sandro… Allegri faceva giocare McKennie perché è l’unico che un po’ si butta. Se non c’è uno che va senza palla la manovra si complica, diventa tutto lento, prevedibile. Servono giocatori umili che partano sempre. E se non prendono palla niente lamenti».