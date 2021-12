Calciomercato Juventus, Dybala e il rebus rinnovo | Mossa a sorpresa

Calciomercato Juventus, l’attaccante argentino andrà in scadenza il prossimo giugno: ecco la sorprendente mossa della società.

Tirando troppo la corda si corre il rischio di spezzarla. Una metafora che non potrebbe descrivere meglio la situazione che si sta delineando attorno a Paulo Dybala. L’attaccante argentino andrà in scadenza il prossimo giugno ma la firma sul rinnovo non c’è ancora. Fino a qualche settimana fa sembrava una questione di massina urgenza, ma l’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie ha cambiato le carte in tavola. Al momento, infatti, il rinnovo del contratto di Dybala non sarebbe una priorità.

Questa la versione ufficiale, confermata anche dallo stesso calciatore, che in ogni caso si è detto sereno a tal proposito: la sua volontà è quella di rimanere ancora tanti anni alla Juventus. Però è vero anche che il tempo comincia a stringere. Gennaio è alle porte e qualcuno potrebbe improvvisamente farsi sotto.

Calciomercato Juventus, rinnovo al massimo entro Natale

Ecco perché i dirigenti bianconeri avrebbero improvvisamente deciso di cambiare strategia e rifirmare Dybala nei prossimi giorni, al massimo entro Natale. Lo ha reso noto questa mattina la Gazzetta dello Sport, secondo la quale è previsto a stretto giro un incontro tra la Juventus e l’agente del giocatore. Per quanto riguarda i dettagli, non ci sarebbero particolari novità. Gli accordi erano già stati raggiunti in precedenza: contratto fino al 2026 a otto milioni netti.

Che a partire dal 2024 diventerebbero dieci se Dybala dovesse centrare alcuni bonus per due anni consecutivi. La Joya ricoperta d’oro, dunque. La sua avventura in bianconera è tutt’altro che finita.