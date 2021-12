Juventus, spavento dopo un contrasto | La reazione di Allegri

Juventus, spavento dopo un contrasto in campo che ha coinvolto un calciatore. La reazione di Allegri lascia pochi spazi a commenti

Un poco di timore c’è stato, senza dubbio, anche perché il momento che sta vivendo la Juventus non è il massimo sotto l’aspetto degli infortuni. Poi tutto si è risolto, in breve tempo, con la reazione di Massimiliano Allegri che lascia davvero poco spazio ai commenti.

Un contrasto di gioco ha messo quasi ko Federico Bernardeschi. Un fastidio alla gamba sinistra subito superato che non gli ha nemmeno fatto saltare un minuto dell’allenamento. Il fantasista insomma ha continuato a lavorare con i compagni. Con la frase di Allegri che ha colpito nel segno, sicuramente. A conferma del fatto che il tecnico livornese ha sempre la battuta pronta.

Juventus, la reazione di Allegri

“C’hai anche l’altro piede”, la battuta di Allegri a Bernardeschi. E ovviamente tutti a ridere per quello che ha detto il mister in quel momento. Un segnale forse che il tecnico si aspetta di più dal calciatore quando utilizza il piede meno nobile. Sì, perché se con il mancino Berna ogni tanto riesce anche ad indovinare la giocata importante, con il desto mai e poi mai riesce a dare il là all’azione. L’assist per la rete di Kean, nella gara contro il Malmo in Champions League, è la prova lampante di tutto questo.

Insomma, c’è un clima comunque sereno dopo il pareggio di Venezia. Dovuto anche al fatto, probabilmente, del non terribile sorteggio in Champions League con l’urna di Nyon che ha regalato il Villarreal. C’è, comunque, da mettersi alle spalle questo momento un poco così in campionato.