Calciomercato Juventus, vendetta United: lo soffiano a zero

Calciomercato Juventus, anche il Manchester United si iscrive nella corsa al difensore centrale in scadenza.

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri, Bayern Monaco, Liverpool e Tottenham. Nella corsa al parametro zero Rudiger, ci sarebbe anche il Manchester United di Cristiano Ronaldo e compagni. Stando allo Sky tedesco infatti, anche i Red Devils si iscriverebbero alla corsa per il difensore, consapevoli di andare in contro, proprio come fu nel caso Varane, uno dei centrali più forti d’Europa. Non è un caso che dietro al difensore ci sia già mezza Europa.

LEGGI ANCHE >>> Tolisso è il nome giusto per la mediana della Juventus | Contatti col Bayern

Anche il Manchester nella corsa a Rudiger

Nonostante Tuchel lo reputi ancora un elemento prezioso per la sua rosa, il giocatore è in scadenza e non sembra aver trovato un accordo sull’ingaggio, di conseguenza, viste anche le richieste del suo entourage, di arrivare a tutti i costi alla doppia cifre, Rudiger potrebbe diventare uno dei difensori più ricchi d’Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un bomber dal PSG | Affare già intavolato

Come dicevamo poc’anzi, la lista delle pretendenti è lunga, oltre alla Juventus che continua a rimanere alla finestra, alla lunga lista dei grandi club interessarti, si sarebbe unito anche il Manchester United. E pensandolo al fianco di Varane, potrebbe formarsi una vera coppia da urlo. Chissà se il Chelsea alla fine cederà e se lo stesso Varene si accorderà con un’altra squadra. Il tutto, ovviamente, sarà deciso nei prossimi giorni.