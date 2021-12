Verso Juventus-Bologna, gioia Allegri: doppio recupero

Juventus Bologna, per il match casalingo di Serie A, Allegri si appresta a recuperare due uomini chiave per la rosa.

Juventus Bologna, un altro match da non sbagliare per i bianconeri che dopo il pareggio nella trasferta di Venezia hanno perso punti preziosi per arrivare nella zona qualificazione alla Champions League, per l’occasione la squadra bianconera, contro un Bologna più ardito che mai, vorrà giocarsi il tutto per tutto e ottenere tre punti. In vista della partita ci sono già buone notizie per il mister che in questa stagione non è certamente fortunatissimo in quanto ad infortuni. Ma per l’occasione, due uomini chiave potrebbero tornare in gruppo e tra i convocati.

McKennie e Kulusevski pronti a ritornare

Stamattina infatti, nella preparazione alla Continassa per la sfida contro il Bologna di Serie A, sia il centrocampista americano McKennie che Kulusevski, si sono allenati in gruppo insieme ai compagni.

Un’ottima notizia per Allegri che in questa fase cruciale poco prima della pausa natalizia, recupera due uomini fondamentali per la rosa bianconera. Non è da escludersi l’ipotesi di vederli già in campo dal primo minuto, soprattutto l’americano, che prima dell’infortunio sembrava essere diventato un punto fermo del centrocampo di Allegri.