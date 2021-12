La Juventus ha urgente bisogno di rinforzare il centrocampo dando muscoli e qualità ad un reparto che non ha interpreti adeguati al gioco di Allegri. Piace Tolisso.

La mediana è un altro reparto che la Juventus vuole rinforzare a gennaio. Il problema è che non c’è alcun fondo a disposizione per Cherubini e per questo la Vecchia Signora ha le mani legate. Si cercano calciatori in prestito, magari legati ad un diritto riscatto non troppo elevato. La sensazione, però, è che poco si muoverà se non dovessero esserci delle uscite. Tre i nomi sul taccuino di Cherubini: il preferito è Corentin Tolisso del Bayern Monaco, col contratto in scadenza a giugno che può favorire una sua cessione. Occhio anche ad Ander Herrera del PSG, poco impiegato da Pochettino. Infine Axel Witsel, vecchio pallino dei bianconeri. Il tutto va conciliato con la cessione di Ramsey.

Tolisso, il preferito di Max

Si tratta di un vecchio pallino di Max, un’idea di mercato che potrebbe ripresentarsi come opportunità. Ecco, dietro l’interesse della Juve per Corentin Tolisso c’è la posizione più che traballante del giocatore al Bayern Monaco. Sulla carta, il ventiseienne ha un altro anno di contratto. Di fatto, però, è sul mercato con possibilità di permanenza vicine quasi allo zero. E così la Signora ci ripensa, su indicazione di Allegri che lo avrebbe voluto già qualche anno fa. A riportarlo è stato La Repubblica.