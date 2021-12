Calciomercato Juventus, un bomber dal PSG | Affare già intavolato

Max Allegri ha indicato un centravanti come priorità essenziale per la Juventus. Cherubini allora ha intavolato un discorso per Icardi.

La Juventus cerca rinforzi sul mercato, lo fa perché consapevole che rischia di restare fuori dalla prossima Champions League. Due sono gli obiettivi: un centravanti dal gol facile e un centrocampista di qualità. Per l’attacco il sogno ormai dichiarato è Dusan Vlahovic. Ma l’elenco dei nomi non finisce qua, perché per ovvie motivazioni bisogna avere un piano A e anche un Piano B. Stamattina La Repubblica ha svelato due manovre in essere per ciò che concerne il club bianconero. Si tratta di Icardi (proprio lui!). Le prime manovre sarebbero già partite.

Icardi arriva dal PSG?

Allegri ha fatto il nome di Mauro Icardi ai suoi dirigenti. L’argentino può lasciare il PSG a gennaio, anche se lo stipendio da 10 milioni è un ostacolo all’affare. La Juventus però è intenzionata ad aprire presto la trattativa. Sullo sfondo rimane anche il profilo di Gianluca Scamacca del Sassuolo. Per ciò che concerne Maurito, si tratterebbe di prendere tutto il pacchetto con Wanda Nara inclusa. La manager dell’argentino, giusto ribadirlo, è stata motivo di critiche e tensione all’Inter. La loro love-story di recente ha inoltre ricevuto l’attenzione dei media di gossip per momentanea rottura.