Calciomercato Juventus, lo scambio “prende quota” | Ecco la conferma

Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: la conferma arriva anche dai bookmakers. Allegri è pronto ad accoglierlo.

Dai tanti esuberi presenti in rosa la Juventus cercherà di ottenere quel gruzzoletto sufficiente a sferrare l’assalto agli obiettivi messi in cantiere da Cherubini. Soprattutto in mediana, il responsabile dell’area tecnica bianconera sarà costretto agli straordinari.

Oltre alla grana Ramsey, con l’entourage del gallese che ha incontrato i vertici dirigenziali della Vecchia Signora alla Continassa per fare il punto della situazione mettendo in risalto le rispettive posizioni, si dovrà cercare una sistemazione anche per Arthur, il cui agente ha ribadito con forza la necessità di una cessione che è diventata ormai inevitabile. Il brasiliano sarebbe stato proposto a diversi club, come Roma, Arsenal e Siviglia, non riscontrando il totale gradimento di nessuna di queste compagini. Ragion per cui, si potrebbe provare a puntare su una soluzione alternativa, inserendo l’ex Barça come parziale pedina di scambio.

Calciomercato Juventus, scambio Luis Alberto-Arthur: le quote parlano chiaro

A tal proposito, voci di corridoio sempre più insistenti riferiscono della possibilità – non ancora tramutatasi in una trattativa – di imbastire una trattativa con la Lazio, proponendo ai biancocelesti il cartellino di Arthur per arrivare a Luis Alberto. Come riferito da agipronews.it, l’eventuale sbarco del “Mago” all’ombra della Mole è bancata 5 volte la posta: allo stesso modo, è quotato l’eventuale trasferimento del play nella Capitale. Va detto che i rapporti tra Sarri e Luis Alberto non sono dei più idilliaci, e già la scorsa estate lo spagnolo aveva denotato segnali di insofferenza. Una trattativa che comunque si preannuncia tutt’altro che facile, anche perché Arthur è legato da un contratto con la Juve fino al 2025, in virtù del quale percepisce 6,5 milioni di euro, soldi che difficilmente Lotito vorrà garantirgli.