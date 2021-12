JVL VIDEO | Juventus, panacea Allegri: ribaltone e firma a sorpresa

Calciomercato Juventus, la sua firma non sembra essere tanto lontana: i contatti tra le parti proseguono spediti.

Nella difficile stagione vissuta fino a questo momento dalla Juventus in campionato, una delle note liete, a sorpresa, è quel Federico Bernardeschi che in più di una circostanza ha offerto prestazioni di tutto rispetto, anche in campo internazionale. Gli attestati di stima pronunciati per lui da Allegri hanno avuto se non altro il merito di rimettere al centro di un progetto un calciatore che dopo le esperienze “traumatiche” sotto le gestioni Sarri e Pirlo sembrava sul punto di cambiare aria. Ragion per cui, il rinnovo del contratto dell’ex Fiorentina in scadenza nel 2022 non è ora come ora scenario suggestivo, tutt’altro.