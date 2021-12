Calciomercato Juventus, colpo da 25 milioni: via libera per il bomber

Calciomercato Juventus, via libera inatteso: hanno già scelto il sostituto. Pronti 25 milioni per l’innesto in attacco.

Il mercato invernale della Juventus passerà inevitabilmente dall’acquisto di una prima punta affidabile, che garantisca quel tot di reti che fino a questo momento né Morata, né Kean sono riusciti a garantire.

Non tramontata definitivamente la pista Vlahovic, con il serbo che però sembra essere sempre più destinato ai ricchi lidi della Premier League, proposti anche Aubameyang e Martial sui quali la dirigenza bianconera è apparsa ancora piuttosto fredda, negli ultimi giorni si sarebbe riaperto il canale con il Psg per un possibile approdo di Mauro Icardi in bianconero. Ipotesi suggestiva, ma non per questo irrealizzabile, tutt’altro: il ventottenne attaccante ex Inter ha tutta l’intenzione di rimettersi in gioco, e soprattutto Wanda Nara starebbe spingendo sull’acceleratore, per convincere il marito ad accettare la proposta della “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, il Psg ha già scelto il dopo Icardi: fari puntati su Arthur Cabral

La Juventus starebbe cercando di convincere il Psg ad aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, ma il club francese sarebbe piuttosto recalcitrante all’idea. Tuttavia, come evidenziato da ESPN, Leonardo si sarebbe già mosso alla ricerca di un possibile sostituto di Icardi, individuandolo in Arthur Cabral, attaccante classe ’98 del Basilea. Il brasiliano, legato al club elvetico da un contratto in scadenza nel 2023, è valutato circa 25 milioni di euro; in questo primo scorcio di stagione ha totalizzato complessivamente 30 presenze, mettendo a referto 27 reti e 8 assist, catalizzando le attenzioni di altri top club come Arsenal, Borussia Dortmund, Barcellona e Leeds United. Il Psg si sarebbe inserito per rimpolpare il nutrito gruppo di pretendenti, e non è escluso che nelle prossime settimane possa fare un tentativo concreto per portare il bomber carioca all’ombra della Tour Eiffel.