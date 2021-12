Calciomercato Juventus, addio Arthur | Super scambio con il Psg

Calciomercato Juventus, addio Arthur: rimane in piedi l’ipotesi che porterebbe a un super scambio con il Psg. Le ultime notizie

Non rientra più nei piani della Juventus in vista della seconda parte di stagione il brasiliano Arthur. E allora la società bianconera sta cercando di muoversi per piazzare il centrocampista, arrivato la scorsa estate nell’affare che ha mandato Pjanic in Spagna. Ma mai ha convinto Pirlo l’anno scorso, tanto meno Allegri quest’anno.

Insomma, un addio appare quasi scontato per il classe 1996. Sul quale, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe, in Italia, la Roma. Ma anche in Inghilterra ha degli estimatori con un club su tutti, l’Arsenal. Ma la pista più calda appare quella che porta al Psg. Con un super scambio all’orizzonte.

Calciomercato Juventus, Arthur verso parigi

Il portale di calciomercato sottolinea che la società bianconera, alla ricerca principalmente di un attaccante per i prossimi mesi, potrebbe piazzare il brasiliano in uno scambio con il Psg per cercare di portare a Torino Mauro Icardi. Ma anche Paredes, un altro elemento che non sta trovando spazio dentro la società guidata da Leonardo, è con le valigie in mano. E anche lui interessa a Cherubini che lo farebbe rientrare volentieri in Italia. Insomma, c’è la reale possibilità che alla fine possa andare realmente così.

La cosa certa, alla fine, appare comunque un’altra: quella che Arthur ormai ha concluso la sua non indimenticabile esperienza in bianconero. Un rapporto mai accesso, anche per via dei tanti infortuni che lo hanno costretto ai box e che di conseguenza non lo hanno mai fatto esprimere al meglio delle proprie possibilità. Una storia d’amore inizia male e che finirà presto.