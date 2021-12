Calciomercato Juventus, Vlahovic da non credere | “Offerta a tre cifre”

Calciomercato Juventus, sul centravanti della Fiorentina sta per scatenarsi un’asta pazzesca. E c’è un’offerta irrinunciabile per Commisso.

Dusan Vlahovic è indiscutibilmente l’uomo del momento. L’attaccante viola si è preso la copertina a suon di gol e la sensazione è che il suo valore di mercato lieviti a dismisura dopo ogni rete realizzata. Contro la Salernitana, sabato scorso, ne ha messe a segno altre due, arrivando a quota quindici in diciassette giornate di campionato. Numeri da capogiro per un ragazzo che ha solo 21 anni. Il record di Cristiano Ronaldo di 33 gol in un anno solare è ad un passo e potrebbe persino superarlo (Vlahovic in questo momento è a 32) se prima di Natale dovesse continuare ad entrare nel tabellino dei marcatori nella doppia sfida che la Viola giocherà con Sassuolo e Verona.

A Firenze si sono ormai rassegnati ad una sua partenza. D’altra parte, le parole pronunciate ieri dal direttore generale Joe Barone non lasciano spazio a dubbi: “La nostra proposta è quella ma i suoi procuratori non l’hanno accettata”, ha detto ai microfoni di Mediaset il dirigente viola.

Calciomercato Juventus, Newcastle pronto ad offrire 100 milioni per Vlahovic

Il contratto del giocatore andrà in scadenza nell’estate 2023, ma la Fiorentina conta di cederlo prima di fronte alla ferma volontà del giocatore di non voler procedere con il rinnovo. Verosimilmente lascerà il capoluogo toscano a giugno, visto che sarà difficile che la società gigliata voglia privarsene già a gennaio. Su di lui, in ogni caso, sta per scatenarsi un’asta pazzesca. C’è la Juventus, ma anche altri grossi club europei.

Ed è proprio all’estero che guarda la Fiorentina, che in questo modo incasserebbe molti più soldi. Ad esempio, sembra che stia facendo sul serio il Newcastle, acquistato lo scorso ottobre dal ricchissimo fondo saudita Pif. “I Magpies hanno fatto un’offerta di 100 milioni di euro per portare in Premier League l’attaccante serbo”, ha svelato il giornalista Rai Filippo Grassia intervenuto a passioneinter.com.