Calciomercato Juventus, il Psg cerca già il sostituto | Affare possibile

Calciomercato Juventus, il Psg sarebbe già alla ricerca del sostituto. L’affare insomma, al momento, appare davvero possibile

Arrivato in Francia l’estate scorsa, a parametro zero, ma con un ingaggio monstre, si aspettava di giocare di più. Così come anche Leonardo si aspettava che Pochettino lo mandasse in campo con maggiore continuità. Ma così non è stato, allora una sua partenza appare davvero possibile.

Magari in prestito, per il momento: visto che il cartellino di Wijnaldum costa e anche parecchio. E il diesse dei parigini sa benissimo che ci potrebbe piazzare un’enorme plusvalenza sopra. In ogni caso la situazione sembra essere anche chiara sotto un certo aspetto, visto che il club francese si starebbe muovendo per prendere un altro centrocampista.

Parliamo di De Jong del Barcellona. Una trattativa che riguarda anche la società bianconera qualora la stessa fosse realmente intenzionata a prendere il centrocampista olandese che non ha spazio in Ligue 1. Se arrivasse davvero il suo compagno di nazionale alla corte di Pochettino, per Wijnaldum lo spazio sarebbe ancora più ridotto. Con la conseguenza che busserebbe alla corte della società per trovare in maniera veloce una via d’uscita.

E questa scappatoia d’emergenza gliela potrebbe proprio dare la Juventus, alla ricerca di un centrocampista per aiutare Massimiliano Allegri che lì, in mezzo al campo, non ha tutti questi campioni da mandare in campo. Il profilo di Wijanldum interessava anche la scorsa estate. Poi lo stesso calciatore prese una decisione diversa per la sua carriera. Che al momento non si è rivelata azzeccata. Insomma: l’affare è ancora possibile.