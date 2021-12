Calciomercato Juventus, ora va di fretta | Ha voglia di bianconero

La Juventus avrebbe individuato un calciatore low cost per rinforzare momentaneamente il proprio reparto offensivo. Si tratta di Martial.

Andrea Agnelli pare voglia dare a Max Allegri l’attaccante di cui ha tanto bisogno. Il nome c’è già, ma non è quello di Dusan Vlahovic che il tecnico avrebbe sperato. Si tratta di Anthony Martial del Manchester Unidet. Se potesse, il calciatore francese andrebbe di fretta: gli piace così. In campo, accelera con piacere e accelerando si è costruito una carriera lampo, che lo ha portato dalle prime presenze col Lione allo United in due anni e mezzo. Fuori dal campo, ora, si è stufato di aspettare: basta ManU, ha deciso di cambiare. Farà di tutto per cambiare squadra a gennaio e del resto, le prospettive non sono granché.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Vlahovic da non credere | “Offerta a tre cifre”

Martial, il nome per la Juventus

Lo United avrà anche cambiato allenatore – da Solskjaer a Rangnick – ma la rosa resta quella dell’autunno. La Gazzetta dello Sport ricorda che si va avanti con Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Mason Greenwood, più i giovani Elanga e Amad Diallo. Martial pedala in coda al primo gruppo, quello dei big, e sa che la scalata a un posto da titolare è durissima. Al momento, 2 partite da titolare in Premier, una in Coppa di Lega e una in Champions League contro il Villarreal, che potrebbe tornare utile…