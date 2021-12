Calciomercato Juventus, Allegri serve il “tris” | Addio dopo sei mesi

Calciomercato Juventus, l’ennesima “stroncatura” potrebbe risultare fatale. Addio previsto già a gennaio? Allegri decide.

Calciomercato Juventus, l’ennesima stroncatura di oggi è la conferma che il futuro di Kaio Jorge a Torino potrebbe essere già terminato. Non è stato nuovamente inserito tra i titolari del match di Bologna alla quale il mister ha preferito andare sul sicuro schierando due punte inedite insieme. Stiamo parlando del binomio Morata – Kean visto che Dybala risulta ancora indisponibile. In tal senso, questa ennesima stroncatura, potrebbe risultare già fatale. E non è la prima volta che succede, visto che già pensando alla partita con il Venezia, Allegri lo scelse per poi levarlo dopo 50 minuti.

Kaio Jorge possibile addio già a gennaio

Kaio Jorge di nuovo fuori dai titolari della sfida contro il Bologna che si disputerà alle ore 18.00. Questa ennesima esclusione potrebbe, dunque, essere fatale già per l’addio nel mercato invernale. Ed è innegabile pensare che ci siano già i presupposti per un prestito secco nel campionato italiano.

Proprio in Italia sarebbero tante le squadre potenzialmente interessate al giovane brasiliano che non ha ancora avuto modo di esprimersi come sperato. Staremo a vedere come si muoverà la Juventus in uscita, ma non è da escludersi la possibilità di vedere Kaio Jorge in prestito. Intanto i bianconeri tentato il tutto e per tutto con la pista Icardi, bomber che vorrebbero riuscire a prendere in prestito già in inverno.