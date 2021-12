Calciomercato Juventus, addio Arthur: bomba dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra un interesse concreto nei confronti di Arthur che a questo punto potrebbe dire addio ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, dal portale inglese ‘FourFourTwo’ si parla del centrocampista brasiliano bianconero Arthur Melo. Giocatore comprato con grandissime aspettative tramite lo scambio con Miralem Pjanic ma che fino adesso non sembra averle soddisfatte appieno, tanto che il suo posto in squadra, da titolare, è già stato messo in discussione. Giocatore ancora giovane che può dare alla Juventus un’entrata economica importante qualora, appunto, i bianconeri decidessero di cederlo. E proprio dal mercato di gennaio potrebbe arrivare la “sorpresa”.

L’Arsenal vuole Arthur | Pronta l’offerta

I Gunners, anche loro, non più ai vertici come un tempo in campionato, avrebbe desiderio di riprendersi il prima possibile regalando ad Arteta una squadra subito competitiva già nel mercato di gennaio. E per l’occasione avrebbe puntato l’esubero bianconero. Arthur, che come ha già rilasciato alla stampa il suo agente, desidererebbe giocare di più. Così da ottenere la chiamata per il mondiale in Qatar che si svolgerà in inverno. A tal proposito la Juventus vorrebbe fare qualche mossa a centrocampo in entrata, ma come sappiamo di questi tempi, per comprare, bisogna prima vendere. E in tal senso, Arthur potrebbe essere la prima scelta di Arteta che apprezza molto il brasiliano.

Ma l’Arsenal non è l’unica inglese interessata. Sul brasiliano continua ad esserci vigile l’Everton. In questo senso la Juventus spera di poterlo cedere ad una delle tue big inglesi così da permettersi un tesoretto necessario da reinvestire per qualche colpo in entrata.