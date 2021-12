Calciomercato Juventus, bye bye Ramsey | Accoglienza da urlo: “Che acquisto!”

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: per il gallese è pronta un’accoglienza da urlo. E allora l’affare si avvicina sensibilmente

L’addio di Ramsey, per la gioia di Allegri ma soprattutto della società che si libererà di un ingaggio pesantissimo, è sempre più vicino. Sì, gennaio si avvicina e il gallese ha chiuso ormai la valigia. Il campo, con la maglia bianconera, non lo rivedrà di certo più.

Ed è pronta un accoglienza da urlo per l’ex Arsenal. Un ritorno in Premier League che appare sicuro ormai, con una squadra pronto ad accoglierlo e braccia aperte in un momento così delicato non solo per la carriera del giocatore ma anche per il Newcastle. Che è nelle zone calde della classifica del campionato inglese, e che ha bisogno di gente importante per centrare la salvezza per poi cambiare decisamente passo nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, accoglienza da urlo per Ramsey

Ed ha parlato in toni davvero importanti Wilshere, ex compagno di Ramsey all’Arsenal, che ha spiegato che per i bianconeri d’Oltremanica l’ingaggio del gallese sarebbe da urlo: “In Italia non ha giocato quanto voleva – ha confermato il calciatore – ma è sicuramente un enorme acquisto. Vuole tornare in Inghilterra secondo me. E arrivare al Newcastle in questo momento significherebbe anche andare a giocare in un club che per i prossimi 4-5 anni sarà uno dei migliori in Europa”. Insomma, è arrivata anche una benedizione importante.

Tutto questo per la felicità di Cherubini che si libererà di un elemento che negli ultimi mesi è praticamente diventato un peso. Non solo per le esternazioni fuori luogo nel momento in cui si muoveva da Torino per andare con la Nazionale. Ma anche per quell’ingaggio clamoroso che è un macigno per il bilancio della Juve. Bye Bye Ramsey.