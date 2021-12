Calciomercato Juventus, cessione Arthur | Ipotesi estero concreta

Il calciomercato della Juventus a gennaio vedrà senz’altro delle cessioni in arrivo, indispensabili per l’arrivo poi di nuovi volti in rosa.

Il 2022 vedrà dei cambiamenti nell’attuale organico di mister Allegri. Dopo questa prima parte di stagione si sta tirando una linea per capire quali saranno le mosse da attuare per avere una squadra sempre più forte e performante. In Italia e in Europa. Serve un bomber affidabile che possa garantire un ottimo bottino di reti, ma c’è soprattutto un reparto che è sotto osservazione dalla dirigenza ed è il centrocampo. Dove sono pochissimi gli elementi sicuri di rimanere. Locatelli, perno della squadra di oggi e del futuro, e un McKennie che è cresciuto molto sotto la gestione del tecnico livornese. Per gli altri non è da escludere una cessione, soprattutto per due calciatori che non sembrano essersi calati al meglio negli schemi di gioco di Allegri. Parliamo di Ramsey (anche oggi assente contro il Bologna) ed Arthur.

Calciomercato Juventus, per Arthur ipotesi Siviglia e Arsenal

Che il calciatore brasiliano possa lasciare Torino ormai non è più una notizia, del resto Arthur vuole trovare spazio con continuità, cosa che la Juventus non può garantirgli. L’obiettivo del mediano è quello di disputare i mondiali 2022 con la maglia verdeoro ed è per questo motivo che è pronto a fare le valigie e tentare una nuova avventura calcistica. In serie A si è parlato dei giorni scorsi di un possibile interessamento della Lazio, ma a quanto pare è più concreta una pista estera. Il Siviglia, nella Liga che lui già conosce bene visti i trascorsi al Barcellona, è una ipotesi possibile per il suo futuro ma non si esclude che possa farsi avanti anche l’Arsenal in Premier League, a caccia di un centrocampista d’ordine.