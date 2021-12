Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco | Concorrenza deluxe

Calciomercato Juventus, si fa sempre più difficile la strada che porta al bomber dal Sudamerica: aumentano le pretendenti.

La sterilità offensiva evidenziata in questo inizio di stagione ha fatto scattare a più riprese campanelli d’allarme assordati in casa Juventus, con Cherubini che non a caso sarà costretto ad intervenire sul mercato molto verosimilmente per acquistare quella punta di spessore che tanto comodo farebbe a Max Allegri.

Nelle intenzioni della “Vecchia Signora”, comunque, l’acquisto di un profilo alla “Icardi” non escluderebbe un eventuale assalto ad un giovane di prospettiva, compito che nelle idee della proprietà avrebbe dovuto assolvere Moise Kean, che però fino ad ora non ha ripagato l’oneroso investimento che sarà fatto per acquistarlo obbligatoriamente dall’Everton.

Leggi anche –> Juventus-Cagliari, ansia Allegri | Panchina per un “big”: il motivo

Ecco perché da tempo nei radar bianconeri è finito Julian Alvarez, bomber del River Plate autentica rivelazione del campionato argentino, sul quale, però, avrebbero messo gli occhi anche tante “big” del panorama internazionale. Da tempo sondato anche dal Milan e dalla Fiorentina, oltre che dall’Inter, dal Bayer Leverkusen e dal Barcellona, nelle ultime ore si segnala l’irruzione di altri top club.

Calciomercato Juventus, altre tre big su Alvarez: le ultimissime

Come rivelato da Olé, infatti, nelle ultime ore il profilo dell’attaccante argentino classe ‘2000 sarebbe finito nei dossier anche del Manchester United, del Bayern Monaco e dell’Atletico Madrid. Ricordiamo che Alvarez è legato ai “Millonarios” da un contratto in scadenza nel 2022, che fino ad ora non è stato rinnovato. Inoltre, non è da escludere che uno di questi club alla fine decida di pagare l’importo della clausola rescissoria, che si aggira sui 20 milioni di euro, per evitare il rischio di una concorrenza molto più agguerrita in estate, quando il bomber sarebbe svincolato e libero di accordarsi con qualsiasi club.