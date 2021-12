Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Cagliari: Allegri potrebbe lasciarlo in panchina per evitare di correre rischi.

Unico obiettivo: i tre punti. La Juventus affronta il Cagliari in uno degli anticipi della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, l’ultima del girone di ritorno, con la consapevolezza di non poter più commettere passi falsi.

Le sconfitte rimediate da Atalanta e Milan hanno contribuito, unite agli exploit di Roma e Juve, hanno contribuito a ridurre la distanza che separa i bianconeri dalle prime della classe. Allegri, però, è consapevole dei rischi legati ad un match sulla carta agevole – classifica e periodo di forma delle rispettive squadre alla mano – ma comunque da prendere con le molle. Non soltanto perché è l’ultima gara prima della sosta, ma anche perché dopo la sfida contro i sardi, la “Vecchia Signora” sarà impegnata in un filotti di partite, tra campionato, Supercoppa Italiana e Champions League, che potrebbero ridisegnare in maniera più chiara gli obiettivi stagionali.

Juventus-Cagliari, pericolo “giallo” per Cuadrado: rischio panchina per il colombiano?

A tal proposito, è interessante analizzare l’indiscrezione rilanciata dalla redazione di Sky, secondo cui Allegri sarebbe propenso a non concedere una maglia a titolare a Juan Cuadrado per la sfida di domani all’Allianz Stadium. Il motivo? Presto detto. Il colombiano, nuovamente protagonista con una perla delle sue contro i felsinei, è infatti diffidato e qualora dovesse rimediare un’altra ammonizione salterebbe il big match dell’Epifania contro il Napoli. Ragion per cui, si potrebbe vedere in campo dal primo minuto De Sciglio, a riposo contro il Bologna, dopo essere stato schierato titolare dopo l’infortunio al “Penzo” di Venezia.