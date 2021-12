Calciomercato Juventus, lite furiosa e addio | Contatti per il sostituto

Calciomercato Juventus, bomba dall’Inghilterra: l’irruzione a sorpresa cambia tutto: sta succedendo davvero!

Le prestazioni poco esaltanti di Alex Sandro avevano fatto scattare un campanello d’allarme molto preoccupante in casa Juventus, parzialmente attutito dalla crescita esponenziale di Luca Pellegrini, che partita dopo partita è stato in grado di ritagliarsi un ruolo sempre più importante.

Tuttavia, che l’out mancino vada rinforzato non è certo una novità. Prova ne sia, che la scorsa estate era accostato con una certa insistenza ai bianconeri quel Robin Gosens falcidiato da innumerevoli infortuni in questi mesi. Sondaggi esplorativi sono stati effettuati anche con il Genoa per tastare la disponibilità del club ligure a lasciar partire Cambiaso, profilo che stuzzica e non poco la dirigenza juventina. “Vecchia Signora”, alla quale negli ultimi giorni è stato accostato nuovamente Lucas Digne, terzino sinistro francese in forza all’Everton, che in seguito ad un diverbio dai toni molto accesi il proprio allenatore Rafa Benitez, avrebbe esternato a chiare lettere la sua intenzione di cambiare aria.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco | Concorrenza deluxe

Calciomercato Juventus, Newcastle pigliatutto: affondo anche per Digne

Secondo quanto riferito da caughtoffside.com, però, negli ultimi giorni avrebbe messo gli occhi sull’ex laterale della Roma anche il Newcastle, disposto a soddisfare la richiesta dell’Everton di 25 milioni di sterline. Che la cessione di Digne non rappresenti solo una suggestione, ma una possibilità concreta, è il fatto che i “Toffees” stanno vagliando la possibilità di mettere le mani su un altro terzino sinistro: stiamo parlando di Mykolenko, valutato 20 milioni di euro dalla Dinamo Kiev. Il fondo PIF è alla ricerca di innesti con cui rinforzare una rosa che naviga nei bassifondi della classifica, e starebbe valutando la possibilità di affondare il colpo per Digne.