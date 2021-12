Calciomercato Juventus, occhio alla rivale | Il Barcellona tenta il sorpasso

Il calciomercato della Juventus è inevitabilmente proiettato al futuro e alle mosse che il club dovrà fare nel 2022 per rinforzare la rosa.

Una cosa sembra scontata, ovvero la volontà del club torinese di intervenire in chiave mercato per ringiovanire e rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Che ha la necessità di trovare un bomber capace di garantire un buon bottino di reti ma anche quella di rinnovare il suo centrocampo. Tra gennaio e l’estate potrebbero esserci delle cessioni e il conseguente arrivo di nuovi giocatori che sappiano interpretare nel migliore dei modi le idee di gioco dell’allenatore. Tanti sono i nomi che sono stati accostati alla Juventus nel corso degli ultimi mesi. Con la dirigenza bianconera che tiene d’occhio con attenzione anche quelli che potrebbero essere i futuri parametri zero. Calciatori che andranno in scadenza di contratto e potranno essere già corteggiati con l’inizio del nuovo anno.

Calciomercato Juventus, il Barcellona punta Kamara del Marsiglia

Tra i tanti nomi che andranno a scadenza nel prossimo mese di giugno c’è anche quello di Kamara, stella dell’Olympique Marsiglia. Il centrocampista 22enne fa gola a molti club, pronti ad approfittare dell’opportunità di ingaggiarlo a costo zero. Negli ultimi mesi è stato anche accostato alla Juventus, anche se il Marsiglia sta facendo di tutto per riuscire a strappare un nuovo accordo con il calciatore. Il portale “Le10Sport” rivela che Kamara piace molto al Manchester United che pare essere in pole position per lui, ma sottolinea anche le parole del quotidiano catalano “El Nacional”. Secondo il quale il Barcellona starebbe seguendo con particolare attenzione i progressi fatti dal calciatore negli ultimi tempi e sarebbe pronto a mettere la freccia sulle rivali per portarlo alla corte di Xavi.