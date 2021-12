Juventus, Dybala e Chiesa out: Allegri “fissa” il loro rientro

Juventus, in conferenza stampa il tecnico bianconero ha fatto anche il punto sugli infortunati: ecco quando rientrano i due giocatori.

La conferenza stampa pre-Cagliari l’ha aperta con una battuta in pieno stile Massimiliano Allegri. “Il panettone lo mangio ogni anno ad ottobre, così per non correre rischi”, ha spiegato il tecnico bianconero. Una sorta di frecciatina rivolta a chi nelle scorse settimane aveva paventato l’ipotesi dell’esonero, in realtà mai presa davvero in considerazione dalla società. È in ogni caso un Allegri più disteso, quello che oggi pomeriggio si è presentato ai microfoni dei giornalisti.

Sicuramente merito della rotonda vittoria di Bologna che ha permesso alla Juventus di tenere il passo di Roma e Fiorentina e accorciare ulteriormente sul quarto posto, ora distante solo sei lunghezze. Prima della sosta invernale c’è la sfida coi sardi, da vincere a tutti i costi per continuare la rincorsa.

Juventus, Dybala e Chiesa torneranno ad allenarsi in gruppo il 30 dicembre

Sulla carta non c’è praticamente storia, vista la situazione difficile in cui versano gli uomini di Walter Mazzarri. Ma Allegri non vuole che i suoi abbassino la guardia: “Ci aspetta una gara delicata – ha detto l’allenatore della Juventus – Perché i valori tecnici dei rossoblù non rispecchiano assolutamente la classifica che hanno“. E poi ha fissato una data, il 28 febbraio. “Lì si saprà se se saremo in grado di rientrare nella lotta per le prime quattro posizioni oppure no: in due mesi ci giochiamo la stagione”.

Infine, il punto sugli infortunati. Allegri non recupererà nessuno prima del nuovo anno. Per quanto riguarda Dybala, il tecnico non ha manifestato alcuna preoccupazione, né per il rinnovo né per i problemi fisici: “Paulo non ha lavorato con noi in questi giorni, rischiarlo ora è inutile”, ha ammesso. L’argentino, insieme a Chiesa e Chiellini, rientrerà direttamente il 30 dicembre.