Si pensava che tutto fosse già ben impostato, invece tra qualche giorno Juan Cuadrado potrà firmare con un’altra squadra.

Sempre più leader, sempre più dentro i meccanismi di una squadra che senza la sua imprevedibilità perde parecchio. La Gazzetta dello Sport lo descrive in questa maniera. Juan Cuadrado a detta della rosea rinnoverà, perché la Juventus e il suo procuratore, Alessandro Lucci hanno già un accordo. Tuttavia restano da definire durata e stipendio, per nulla cose secondarie. Come dire: sì, ok resti ma poi vediamo quanto ti do. Il ballerino colombiano vorrebbe un biennale, il club invece vista l’età (34 anni a maggio) propende per un prolungamento di una stagione, magari con opzione per la successiva.

Cuadrado, hombre del partido

La cifra dovrebbe essere più o meno la stessa dell’attuale, 5 milioni di euro. A novembre si era parlato di un incontro imminente per chiudere la questione, che però non c’è ancora stato. E a undici giorni dalla fine del 2021, con le festività di mezzo e il campionato che per i bianconeri si chiuderà domani, l’annuncio potrebbe slittare all’anno nuovo. La Juventus non ha fretta, come dimostra anche la vicenda Dybala, altro precario di lusso del cui rinnovo si discute ormai da tempo immemorabile.

Di fatto però da gennaio, di fronte a un’offerta irrinunciabile, Cuadrado sarebbe libero di firmare per un’altra squadra. Uno scenario a cui i tifosi non vogliono nemmeno pensare.