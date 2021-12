Calciomercato Juventus, Ramsey silurato | Clamoroso ritorno!

Calciomercato Juventus, si va verso il clamoroso ritorno. Il centrocampista bianconero ha ormai deciso quale sarà il suo futuro.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra arrivano conferme sul futuro del centrocampista gallese Aaron Ramsey. Stando infatti al noto portale britannico ‘Dailymail’, si prospetta l’ipotesi del grande ritorno in Premier League per il mediano esubero dei bianconeri. Ramsey infatti avrebbe già acconsentito al ritorno al passato, laddove proprio con la maglia dell’Arsenal riuscì a fare grandi gol, diventando anche il capitano dei Gunners. Proprio l’Arsenal è la squadra in pole per chiuderlo già nella sessione di mercato invernale. Come sappiamo, Ramsey arrivò in bianconero a parametro zero e per la Juventus si tratterebbe dunque di una cessione che ripagherebbe i soldi investiti nel corposo stipendio.

LEGGI ANCHE >>> Aumento di capitale | La risposta della Borsa alla Juventus

Ramsey ritorna in Premier League

L’Arsenal vorrebbe poter chiudere il gallese a parametro zero ed è qua, stando al portale inglese, che i bianconeri potrebbero, addirittura, decidere di rescindere il contratto in anticipo con il centrocampista, permettendo così ai Gunners di andare incontro ad un acquisto a zero.

LEGGI ANCHE >>> Aumento di capitale | La risposta della Borsa alla Juventus

Ma stando al ‘Dailymail’ l’Arsenal potrebbe muoversi anche per altri due bianconeri che piacerebbero in primis all’allenatore Arteta, giocatori che non sono più reputati prioritari da Allegri. Stiamo parlando, ovviamente, di Kulusevski e di Arthur. Due giocatori ancora giovani ma che sembrano in uscita proprio da Torino. Ovviamente con la loro cessione la Juventus vorrebbe guadagnarci qualcosa, di conseguenza non si tratterebbe di un addio a “saldo” come, invece, accadrà con Ramsey.