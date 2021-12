Juventus, le parole di Max Allegri nel post partita della sfida contro il Cagliari. Tanti i temi analizzati dal tecnico a DAZN.

Nel post partita di Juve-Cagliari, Allegri ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Ho preferito mettere Kean prima punta ad un certo punto perché ho visto che Morata cominciava un pò ad innervosirsi; poi si è sciolto e ne ha tratto giovamento tutta la squadra. Innanzitutto come caratteristiche grandi goal Arthur non li ha, Locatelli da mezzala qualche goal ce l’ha, ha fatto già 3 goal credo. Bentancur non li ha, Mckennie e Rabiot sì, che vuoi perché in nazionale gioca a due, vuoi perché tende un attimino ad abbassarsi un pò troppo, in certe situazioni Adrien potrebbe far male con il tiro da fuori. Ho chiesto ai ragazzi di tirare in porta: bisogna trovare goal anche sulle palle inattive.

Quando arrivi in questi momenti è divertente: dopo le prime tre partite abbiamo fatto solo 4 punti in meno dell’Inter. Io sarei contento arrivare a fine febbraio con questo distacco per lottare per i primi quattro posti. Nel girone di ritorno abbiamo all’inizio gli scontri diretti, poi un calendario sulla carta un pò più agevole: a noi mancano i punti non con gli scontri diretti, abbiamo due mesi importanti.”

Allegri dopo Juventus-Cagliari: le sue parole su De Ligt

Allegri ha poi speso due parole anche su De Ligt: “Non ho nulla da commentare, ha fatto una grande partita così come Bonucci. Paulo lo aspettiamo, è giocatore di grande qualità, che deve far goal: l’importante è essere tutti messi bene il 30. Oggi non ho voluto rischiare né lui né Chiesa.