Calciomercato, “Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus” | Rivelazione in diretta

Calciomercato, annuncio clamoroso in diretta da parte del tifoso della Juventus. Ecco cos’ha rivelato durante la trasmissione Tiki Taka

Un annuncio in diretta clamoroso. Da parte di un tifoso bianconero che mai ha nascosto nel corso degli anni la sua fede verso la Juventus. La rivelazione è stata fatta durante la puntata di Tiki Taka. A parlare, Ezio Greggio.

Il conduttore televisivo si è lasciato andare a un commento. Anzi, a uno scoop, come lo ha definito lui stesso, durante il programma condotto da Piero Chiambretti. Un annuncio di mercato: “Ho un piccolo scoop per Piero questa sera. Ho la certezza, Vlahovic è già della Juventus. Ricordati questo pezzo. La Juve in mano a Max Allegri ha un grande futuro”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, accordo sempre più vicino | Trovata la “chiave”

Calciomercato, la rivelazione di Greggio

Una rivelazione. Un’informazione che Greggio sicuramente avrà avuto da qualcuno – sono noti anche i suoi rapporti stretti con la società – e che ha deciso di dare durante il programma di approfondimento sulle reti Mediaset. Lo stesso conduttore poi, nel corso della serata, ha fatto un enorme elogio ad Allegri. “Il tecnico toscano è sempre al sole nonostante la nebbia ed l’unico che ci può tirar fuori dalla falda una volta che sarà riuscito a mettere insieme tutti i pezzi. Poi con Vlahovic in attacco non ce ne sarà per nessuno”, ha sottolineato ancora. Dando quindi per certo che nel futuro del serbo che al momento è vestito di viola, ci sarà un doppio colore con una maglia a strisce importante. Quella della Juventus.

Senza dubbio, oltre l’annuncio, quello di Vlahovic, per la Juventus, sarebbe un vero e proprio colpaccio che potrebbe decisamente riportare la società bianconera di nuovo tra le favorite.