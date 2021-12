Calciomercato Juventus, accordo sempre più vicino | Trovata la “chiave”

Calciomercato Juventus, l’accordo sembra essere sempre più vicino. La chiave sarebbe stata trovata proprio nelle scorse ore

Il rinnovo sembra essere sempre più vicino. Praticamente sarebbe stata trovata la chiave dell’accordo tra le parti. Uno degli obiettivi della Juventus, insomma, per la prossima stagione, un colpaccio a parametro zero, dovrebbe rimanere solamente un sogno.

Questo secondo quanto riportato da sport.es, in Spagna, e che riguarda il futuro del francese Dembele con il Barcellona. Il club catalano sta cercando di arrivare a una soluzione con l’entourage del calciatore per non perderlo. Anche perché Xavi lo vede. Quindi, le parti, sono alla continua ricerca di un accordo per soddisfare le richieste del francese. E sembra che ad una soluzione si sia arrivati.

LEGGI ANCHE: Juventus, come stanno Kean e Rabiot | Le ultime

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro in bilico | Lo vogliono in Portogallo

Calciomercato Juventus, ecco la chiave per Dembele

Dalla Spagna sono certi che ormai ci siamo. Il club catalano dovrebbe mettere sul piatto una buona parte di fisso, e poi tutto il resto legato ai bonus. Che potrebbero far diventare Dembele il giocatore più pagato del club. All’inizio questa soluzione non sembrava essere quella accettata dal calciatore, che aveva ed ha delle offerte importanti soprattutto dal Borussia Dortmund: ma alla fine pare essersi convinto della situazione. E allora una firma sul rinnovo dovrebbe arrivare già nel prossimo mese di gennaio.

Rimane il sogno alla Juve. Il sogno accarezzato di prendere sicuramente un possibile crack senza nemmeno sborsare un euro. Ma così non sarà. Purtroppo. Dembele era entrato nel mirino della società bianconera la scorsa estate, quando si era cominciato a capire che il rinnovo poteva saltare. Ma adesso, con il cambio tecnico, le cose sono cambiate.