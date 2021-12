In maniera silente, ma il calciomercato della Juventus sta ponendo le basi per una serie di operazioni da completare a giugno: piace Frattesi.

I numeri raccontano chiaramente del momento d’oro che sta vivendo Davide Frattesi col Sassuolo. Alla prima stagione in Serie A il centrocampista classe ’99 sta facendo vedere di meritare eccome di stare nel massimo campionato italiano. Questo dopo le tante annate positive in Serie B, tra Ascoli, Empoli e Monza. Un rendimento super, che ha fatto finire Frattesi nel mirino di diversi top club: Inter, Milan, Juventus e anche Roma. A riportarlo è il sito specializzato calciomercato.com.

Frattesi, il nuovo Golden boy italiano

Che Frattesi sia già diventato una pepita d’oro lo si capisce da come il Sassuolo lo sta coccolando. E il club di Carnevali, si sa, è da sempre una bottega estremamente cara. Un gol e un assist all’ultima giornata contro la Fiorentina, quattro reti in totale dall’inizio della stagione. Un bottino niente male per il suo girone d’andata all’esordio nella massima serie. Nel suo contratto è attiva una clausola che riconosce alla Roma, suo club originale, una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista. Un valore che oscillerà tra il 15 e il 30 per cento del valore finale, fino a un massimo ci cinque milioni. Un valore importante, che potrebbe essere visto anche come uno sconto in caso di acquisto proprio da parte dei giallorossi. A oggi, in pole position per aggiudicarsi l’ex Monza sono però le altre tre big, nell’ordine Inter, Milan e Juventus. A Trigoria guardano e aspettano, pronti comunque a guadagnare dall’esplosione di un talento cresciuto proprio tra quei campi.