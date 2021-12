Calciomercato Juventus, scontro totale con Mou | Clamoroso ritorno

Calciomercato Juventus, i giallorossi vorrebbero riportare il calciatore nella Capitale ma la concorrenza sta diventando serrata.

È al suo primo anno in Serie A, ma sembra tutto fuorché un debuttante. Davide Frattesi in pochi mesi si è preso il Sassuolo. Dopo aver incassato la fiducia del tecnico Dionisi, è diventato un titolare fisso della formazione neroverde e le sue prestazioni migliorano partita dopo partita. Domenica scorsa è stato tra i migliori nella gara di Firenze, in cui ha segnato anche il gol del momentaneo vantaggio degli emiliani.

La sua esplosione, ad essere sinceri, era prevedibile. Chi l’aveva seguito durante le sue esperienze in cadetteria con le maglie di Empoli e Monza non poteva non accorgersi di essere davanti ad un futuro campioncino. Il Sassuolo, che è proprietario del cartellino, se lo coccola. E gongola anche il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che potrebbe decidere di convocarlo già per gli spareggi di marzo.

Calciomercato Juventus, c’è anche la Juventus su Frattesi

Frattesi è nato nel 1999 nella Capitale ed i primi passi da calciatore li ha mossi prima nelle giovanili della Lazio e poi in quelle della Roma. La società giallorossa, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, starebbe seriamente pensando di riportarlo a casa. Detiene ancora il 30% sulla futura rivendita, che potrebbe diventare un sostanzioso sconto nel caso in cui la prossima estate deciderà di inoltrare un’offerta al Sassuolo.

Oppure questi soldi diventerebbero un tesoretto se il club emiliano dovesse cedere il giocatore ad una terza squadra, come riporta il Messaggero. Ma la vera notizia è che dietro a Frattesi adesso c’è la fila. E la Roma dovrà presto fare i conti con le tre grandi del calcio italiano, tra cui la Juventus.