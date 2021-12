Calciomercato Juventus, s’intromette anche Monchi | Può partire subito

Calciomercato Juventus, sul calciatore in uscita dal Manchester United adesso c’è pure il Siviglia. Si profila uno scontro totale.

La carta d’identità dice che a febbraio le primavere saranno trentacinque. E non c’è ombra di dubbio che Edinson Cavani sia un calciatore ormai prossimo al tramonto. Ma è altrettanto vero che il centravanti uruguagio, uno che in carriera ha segnato oltre 400 gol, ha ancora in serbo qualche cartuccia da sparare. Quasi certamente non lo farà a Manchester, visto che da quando ad Old Trafford è ritornato Cristiano Ronaldo non ha più trovato spazio coi Red Devils, anche alla luce dei problemi fisici che continuano spesso a tormentarlo.

Accetterebbe di buon grado quella che sarebbe forse un’ultima grande sfida ad alti livelli, prima di far ritorno nel suo amato Uruguay. Perché, nonostante sia in là con l’età, ci sono al momento diverse squadre che sarebbero disposte ad accoglierlo volentieri, tra cui la stessa Juventus.

Calciomercato Juventus, Il Siviglia sta provando a soffiare Cavani al Barcellona

Oltre ai bianconeri, che nelle ultime settimane l’hanno sondato più volte, su di lui è piombato prepotentemente il Barcellona. Dalla Spagna non sembrano avere dubbi: il portale fichajes.net scrive che Cavani resta l’obiettivo numero uno dei catalani per dare maggiore peso ad un attacco che finora si è rivelato troppe volte inconsistente.

Dopo aver quasi chiuso per Ferran Torres, è l’ex Napoli e Psg il nome forte richiesto da Xavi. Ma il Barça dovrà fare attenzione al Siviglia, che nel frattempo sta trattando anche Martial. Se non dovesse riuscire a portare in Andalusia il francese, il direttore sportivo Monchi sarebbe pronto a fiondarsi sull’esperto sudamericano.