Calciomercato Juventus, svolta Martial: c’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo parla per la prima volta della trattativa. Ecco le sue dichiarazioni a proposito.

In vantaggio, nella corsa al giocatore, adesso ci sono loro. Anzi, c’è lui, uno degli uomini-mercato più apprezzati nel calcio europeo. Sì, perché sono in pochi ad avere il fiuto degli affari come ce l’ha Monchi, attuale direttore sportivo del Siviglia. Il suo passato parla chiaro, benché a Roma non siano assolutamente d’accordo: ma quella è un’altra storia. L’ex dirigente giallorosso, dicevamo, sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa per Anthony Martial, attaccante francese in uscita dal Manchester United.

A lui si è avvicinata anche la Juventus, ma a quanto pare il club spagnolo sta anticipando tutte le concorrenti strappando un accordo con il centravanti transalpino, il cui futuro a questo punto potrebbe essere nella Liga. E in una squadra che gli garantirebbe una maglia da titolare ogni fine settimana.

Calciomercato Juventus, Monchi non smentisce ma cerca di depistare

Dalla Spagna sono abbastanza ottimisti circa la chiusura dell’operazione e nelle ultime ore sono riusciti a scucire una dichiarazione allo stesso Monchi, che dunque per la prima volta ha parlato apertamente della trattativa per Martial. “Ho letto qualcosa sui social network”, ha detto il direttore sportivo, quasi a voler negare i contatti avuti negli ultimi giorni con l’agente del calciatore dei Red Devils.

Ma è apparso evidente che quello di Monchi sia un chiaro tentativo di depistaggio. Martial interessa molto al Siviglia e il suo trasferimento in Andalusia sarebbe sicuramente uno dei più importanti e chiacchierati del prossimo mercato invernale.