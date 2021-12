Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro | Scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, il terzino sinistro brasiliano è una delle grandi delusioni ed il suo nome figura nella lista dei possibili partenti.

Il suo nome ricorre spesso quando, in casa Juventus, si affronta il capitolo cessioni. Già, perché l’avventura in bianconero di Alex Sandro è ormai vicina alla conclusione dopo sei lunghi anni ed oltre 250 partite con la maglia della Vecchia Signora. Il terzino sinistro brasiliano era sbarcato a Torino nell’estate 2015: arrivava dal Porto, aveva da poco compiuto 24 anni e portava con sé un enorme bagaglio di speranze e aspettative. Ha praticamente attraversato un’epoca, fatta di grandi trionfi ma anche di momenti difficili, diventati più frequenti nelle ultime stagioni.

Una certezza fino alla fine del primo ciclo Allegri. Poi un’involuzione abbastanza inspiegabile, per finire alle recenti prestazioni, una più grigia dell’altra. Al punto che il tecnico livornese, al suo posto, ha deciso di promuovere titolare il giovane Luca Pellegrini e l’ex Genoa sembra ricambiare la sua fiducia.

Calciomercato Juventus, per sostituirlo la prima scelta è Kurzawa del Psg

Al momento, dunque, Alex Sandro è una riserva. Ma con in mano un contratto pesantissimo da sei milioni l’anno che scadrà solamente nel 2023. Un lusso che la Juventus non può proprio permettersi, soprattutto adesso che c’è urgenza di far quadrare i conti per poter tornare ad investire sul mercato. Ecco perché il difensore verdeoro è in cima alla lista dei partenti e non è da escludere una sua cessione già a gennaio.

Ma con chi sostituirlo? Tutte le tracce conducono a Layvin Kurzawa, in uscita dal Psg e che attualmente fa gola anche a diverse squadre italiane come Napoli e Lazio. Ma la Juventus lo segue da tempo e il francese, chiuso a Parigi, si trasferirebbe volentieri a Torino, dove avrebbe l’opportunità di ridare slancio alla sua carriera.