Calciomercato Juventus, futuro Ramsey | La situazione

Per il calciomercato della Juventus in questa fase si parla anche delle possibili cessioni che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Rinforzare la rosa con l’arrivo di nuovi volti capaci di far compiere un salto di qualità alla formazione di Allegri. Questa la missione della dirigenza juventina che a sua volta però deve anche tenere d’occhio il bilancio. E per questo motivo non può far altro che guardare anche alla cessioni di quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club. Uno dei calciatori in uscita ormai da tempo è Aaron Ramsey e del resto basta guardare ai minuti giocati per capire come il gallese non sia un elemento chiave della squadra. Frenato anche dagli infortuni, è sceso in campo pochissimo e non sembra essersi calato negli schemi di Allegri. Per lui dunque è molto probabile una cessione già nel prossimo mese di gennaio.

Calciomercato Juventus, pista Newcastle per Ramsey

Come riporta Tuttosport, il calciatore in attesa di capire quale sarà il suo futuro nel frattempo è partito per le vacanze natalizie. Sulla sua partenza come detto non sembrano esserci dubbi, ma il suo ingaggio importante è un freno per chi punta ad ingaggiarlo. La Juventus dal canto suo è pronta anche a liberarlo gratis, in questo modo avrebbe un risparmio notevole proprio riguardo l’ingaggio, considerando che Ramsey ha un contratto fino al 2023. L’Arsenal rimane sullo sfondo, per adesso l’unica pista percorribile sembra essere il Newcastle. Che ha una nuova società e un portafoglio pieno da spendere per rinforzarsi. Alla ricerca di giocatori d’esperienza e di qualità, avrebbe messo proprio Ramsey nel mirino. Ma per capirne di più sulla sua possibile cessione bisognerà attendere le prossime settimane.