Calciomercato Juventus, arriva l’accordo: spunta la data della firma

Calciomercato Juventus, la fumata bianca è sempre più vicina: ecco la possibile data dell’accordo tra le parti.

Oltre a rinforzare un organico con innesti mirati e di qualità, la Juventus spera anche di riuscire ad imprimere una svolta a quei rinnovi di contratto che da tempo sono stati messi in stand-by.

Oltre al rebus Dybala, per il quale non è stato ancora trovato un accordo con l’entourage dell’argentino, non soltanto per motivazioni fiscali, un’altra situazione a cui imprimere un’accelerata è quella legata al futuro di Juan Cuadrado, il cui contratto con la Juve, come quello della “Joya”, scade nel 2022. Il colombiano anche in questa stagione si sta dimostrando un’autentica spina nel fianco delle difese avversarie, avendo messo a referto già 4 reti; la volontà delle parti in causa è quello di trovare un accordo in tempi relativamente brevi, al punto che la firma non dovrebbe tardare ad arrivare.

Calciomercato Juventus, intesa con Cuadrado sempre più vicina

Stando a quanto riferito da tuttojuve.com, potrebbe essere gennaio il mese propizio per la firma del nuovo contratto di Juan Cuadrado, che si dovrebbe legare ai colori bianconeri per un anno, con opzione per il secondo. Le cifre del nuovo accordo dovrebbero essere grossomodo le stesse del contratto attuale: poco meno di 5 milioni di euro netti a stagione. Una grande attestato di stima e di riconoscenza per un calciatore che il 26 maggio spegnerà 34 candeline.