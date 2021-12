Calciomercato Juventus, Allegri lo regala: addio immediato

Calciomercato Juventus, Allegri lo ha praticamente messo alla porta: proposta di prestito per accelerarne l’addio.

Le due vittorie consecutive contro Bologna e Cagliari hanno proiettato la Juventus di Max Allegri a ridosso della zona Champions League, traguardo fino a poche settimane fa assolutamente utopistico.

Per i bianconeri, però, la strada è ancora lunga, e in questo senso una tappa importante si concretizzerà il 6 gennaio, quando Dybala e compagni se la vedranno con un Napoli che nelle ultime uscite ha dilapidato un cospicuo vantaggio sulle inseguitrici. Tuttavia, una mano ad Allegri la dovrà dare anche il mercato: oltre ad un attaccante di razza, infatti, a dispetto delle dichiarazioni di facciata, il tecnico livornese si aspetta un restyling anche della mediana, reparto nel quale si è palesata la mancanza di un recuperatore di palloni alla “Zakaria“.

Calciomercato Juventus, Arthur in bilico: proposta di prestito

Il diktat è chiaro: a meno che non si concretizzino delle uscite, non arriverà nessuno. Beninteso, in mediana i profili cedibili non mancano affatto, anzi. A cominciare da quell’Aaron Ramsey ormai messo alla porta, e per il quale si aspetta solo l’offerta giusta; per proseguire con Arthur, proposto a destra e a manca, e per il quale è stata caldeggiata anche la possibilità di imbastire uno scambio con la Lazio per arrivare a Luis Alberto. Come riportato dal Daily Express, la Juventus nelle ultime ore avrebbe proposto il brasiliano in prestito all’Arsenal, segnale evidente che Allegri non consideri l’ex Barça una pedina imprescindibile per il suo scacchiere tattico. Ricordiamo che il play maker è legato ai bianconeri da un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione, fino al 2024.