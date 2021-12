Calciomercato Juventus, il ritorno di Antonio Conte: rivelazione in radio

Calciomercato Juventus, clamorosa rivelazione in radio su Antonio Conte. Ecco quello che potrebbe succedere nel futuro del tecnico

Antonio Conte, vuoi o non vuoi, è uno che riesce sempre a far parlare di sé. Anche se in questo momento allena in Premier League. Ma le sue parole, seguitissime in Italia, hanno ancora un enorme eco mediatico. Insomma, nel bene o nel male, è sempre sulla bocca di tutti il nome del tecnico salentino, che sta cercando di riportare in alto gli Spurs in Premier League.

Ieri, Conte, ha parlato della Serie A. Spiegando che l’Inter, sua ex squadra, rimarrà in alto per molto tempo. Ma sottolineando anche il fatto che un giorno potrebbe rientrare nella massima serie italiana per ribaltare i pronostici. Uno scenario che sarebbe davvero clamoroso. E che le parole di Ilario Di Giovambattista ai microfoni di ‘Radio Radio’ hanno reso incandescente.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Conte

“Conte ha detto che tornerà un giorno in Italia per provare a ribaltare i pronostici… è un grande: subito si propone come anti-Inter! Stipendio troppo alto per i club di Serie A? Ormai avrà recuperato quanto gli avevano tolto, può tornare per rilanciare la Juventus oppure il Milan”.

Queste le parole che, però, stridono con la realtà del momento. Sì, perché i rapporti tra l’allenatore e Andrea Agnelli, presidente bianconero, sono tutt’altro che idilliaci. Dovrebbe, affinché si possa ipotizzare un’ipotesi del genere, succede un cataclisma dentro la Juventus, con un cambio al vertice societario che in questo momento non è minimamente pensabile. Insomma, fantacalcio al momento. Ma il futuro, senza dubbio, può sicuramente portare delle soprese.