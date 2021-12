Calciomercato, bufera De Ligt: la Juventus ha le idee chiare

Calciomercato Juventus, la situazione su De Ligt sembra essere finita una vera e propria bufera ma i bianconeri hanno già deciso.

Calciomercato Juventus, il difensore olandese per un fattore d’età non è solo il più forte al mondo, o tra i più validi d’Europa, come meglio preferite. Ma De Ligt come mentalità e sacrificio rappresenta uno dei valori aggiunti a questa rosa bianconera. Non è indubbio dunque la situazione relativa al suo futuro, almeno la dirigenza sembra avere le idee chiarissime sull’olandese. Uno degli acquisti più costosi degli ultimi anni per un ragione precisa: De Ligt è il fulcro della difesa, personalità tale da essere già un leader pur essendo ancora giovanissima, ricordiamo che De Ligt è un classe 1999.

De Ligt: il Barcellona ci prova ma la Juventus non cambia idea

De Ligt ©️LaPresseEd è dunque scontato pensare che, viste le caratteristiche del giocatore, attualmente, sia il più desiderato d’Europa. Ma in questo senso, come detto poc’anzi, la Juventus ha la idee chiare e non intende assolutamente privarsi del giocatore, né ora né nella prossima stagione. Il Barcellona è ancora affranta per non averlo chiuso proprio anni fa, quando fu a duello proprio con i bianconeri che ebbero la meglio. Le parole dell’agente del giocatore, Mino Raiola, nelle scorse settimane hanno fatto rumore e si è parlato di un possibile addio già in estate.

Ma a tal proposito, come conferma anche il giornalista Lugassi del ‘Barça Times’, la Vecchia Signora non intende assolutamente lasciare partire De Ligt e non lo vuole fare nemmeno per la prossima stagione, vista l’importanza del giocatore in rosa.