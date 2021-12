Calciomercato Juventus, ribaltone immediato: strada spianata per Pogba

Calciomercato Juventus, con l’annuncio di Raiola si avvicina sempre di più il sogno Pogba. Ora si può davvero chiudere.

Calciomercato Juventus, il giornalista Rudy Galetti su Twitter fa “esultare” i tifosi bianconeri. Infatti il Real Madrid si sarebbe defilato dalla corsa al centrocampista francese Paul Pogba. A confermare questa voce è stato lo stesso agente del francese che ha dichiarato con un annuncio come il Real Madrid abbia, alla fine, cambiato obiettivo. Stando infatti alle indiscrezioni adesso l’obiettivo numero uno dei blancos, proprio in mediana, sarebbe l’olandese Gravenberch dell’Ajax, anch’esso seguito molto da vicino dall’entourage bianconero. Con questa, importante, novità, la strada per Pogba sembra ormai spianata.

Pogba verso la Juventus, il Real Madrid si defila

Un sogno nel cuore canterebbero i tifosi. Perché sì, il “Polpo” è il desiderio numero uno, l’uomo in più. Il suo ritorno è visto come la “salvezza” di un reparto che negli ultimi anni ha mostrato più e più volte il fianco. Caso vuole che il downgrade in mediana è arrivato proprio dopo l’addio del francese, che adesso potrebbe ritornare per mettere a posto le cose. Un motivo in più per crederci è anche il ritorno di Allegri sulla panchina bianconera, con cui Paul ha tuttora un ottimo rapporto.

Il Real Madrid era la squadra più vicina a chiuderlo e la vera e autentica rivale della Juventus per la corsa a Pogba. Ma adesso Ancelotti avrebbe un nuovo obiettivo e il Polpo sarebbe già un ricordo. I tifosi non stanno più nella pelle e si aspettano dunque un regalo di Natale leggermente posticipato.