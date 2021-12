JVL VIDEO | Calciomercato Juventus, Dybala non firma: clamoroso ritorno

Calciomercato Juventus, sul futuro di Paulo Dybala vi sono ombre inquietanti: la Joya non ha ancora firmato il suo rinnovo. Ritorno in vista?

l rinnovo di contratto di Paulo Dybala con il passare dei giorni sta assumendo sempre più i contorni di un giallo. La tavola per il prolungamento fino al 2026 sembrava apparecchiata, ma stando alle ultime indiscrezioni, le parti sarebbero ancora distanti dal raggiungere un accordo. Si vocifera che i rapporti tra gli uomini mercato bianconeri e l’entourage della Joya non siano dei più idilliaci, al di là delle questioni burocratiche ancora in sospeso a cui sovente si è fatto riferimento per spiegare le ragioni della fumata grigia. Ma ci sarebbe dell’altro, e non è escluso che alla fine la Vecchia Signora non abbia deciso di cambiare radicalmente strategia, avallando un clamoroso ritorno.