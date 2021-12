Calciomercato, le inglesi rovinano i piani della Juventus | Ramsey può saltare

Calciomercato Juventus, la cessione del centrocampista in Inghilterra non è una buona notizia per i bianconeri. E i motivi sono due.

In estate era stato presentato come uno degli affari più sottovalutati. Con lui Mauricio Pochettino avrebbe aggiunto esperienza, sostanza e qualità a centrocampo. Perché Georginio Wijnaldum è un calciatore totale. Forse poco appariscente, ma dietro alle fortune del Liverpool di Jurgen Klopp c’è anche lo zampino del centrocampista olandese. Strapparlo a zero ai Reds, lo scorso inverno, non è stato un colpo da poco. A Parigi, però, l’ex Liverpool sta facendo fatica ad ambientarsi.

L’allenatore argentino lo ha impiegato pochissimo nella prima parte di stagione, al punto che il calciatore medita di lasciare la Francia dopo soli sei mesi. Vuole partecipare ai prossimi campionati del mondo in Qatar ma se dovesse continuare a giocare così poco potrebbe veder sfumare il proprio obiettivo. Il Psg valuta l’idea del prestito e, in Italia, sia Juventus che Inter monitorano con grande attenzione l’evolversi degli eventi.

Calciomercato Juventus, Wijnaldum al Newcastle complicherebbe la cessione del gallese

Per le italiane la minaccia arriva dall’Inghilterra. A Wijnaldum piacerebbe tornare a giocare in Premier League. E lì ci sono club che potrebbero accollarsi senza problema il suo ricchissimo ingaggio di oltre dieci milioni. Come riporta calciomercato.it, piace molto alle londinesi Arsenal e Tottenham, ma anche il Newcastle – che ora può contare sulle enormi capacità economica della nuova proprietà – ci sta pensando seriamente.

Un doppio problema, per la Juventus. Che da un lato si vedrebbe sfumare un obiettivo, mentre dall’altro l’arrivo di Wjinaldum al Newcastle potrebbe creare intoppi alla cessione di Aaron Ramsey, che i Magpies lascerebbero perdere nel caso in cui dovessero arrivare al forte centrocampista olandese.